Covid-19 : Une Commission d'enquête parlementaire ''pour voir clair''

Transparence. A lui seul, ce vocable pourrait résumer l'ensemble des interventions des élus du peuple, hier, au palais Léon-Mba, au cours de l'interpellation du gouvernement.

Comme pour coller à cette exigence, le Premier ministre, Julien Nkoghe Bekale, a sollicité et obtenu du président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, la mise sur pied prochaine d'une Commission d'enquête parlementaire dédiée au contrôle et à l'évaluation de la gestion du Covid-19. Ce qui devrait permettre, à plus d'un, d'avoir, plus ou moins, non seulement une idée exacte sur la destination des fonds alloués à la lutte contre cette pandémie, mais aussi sur l'utilisation des denrées alimentaires collectées, censées revenir aux populations afin de leur permettre de mieux faire face aux difficultés générées par la lutte contre le coronavirus.

Ce, d'autant plus que, ici et là, sur fond de suspicion fondée ou pas, nombreux sont ceux qui pointent du doigt de multiples détournements qui obéreraient l'action gouvernementale dans le combat contre cette pandémie.

Aussi la mise en place de cette Commission d'enquête parlementaire devrait-elle permettre aux députés d'exercer pleinement une de leurs nombreuses prérogatives constitutionnelles. Toute chose qui tend à démontrer que les députés n'entendent nullement, en cette période exceptionnelle, se départir de leurs responsabilités. D'autant plus que la situation sanitaire l'exige, tant les enjeux sont énormes. Car il y va, quelque part, de la survie de la nation.



J.KOMBILE MOUSSAVOU



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon politique