Franceville/Communication : Laurence Ndong autour des hommes et femmes des médias locaux

À l’occasion de la tournée Républicaine du Président de la transition, chef de l’Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema, mercredi 17 juillet 2024, dans le Haut-Ogooué, où il a été accueilli à Franceville, le ministre de la communication et des médias, Laurence Ndong, a saisi l’occasion pour rendre visite à la station provinciale de Radio Gabon, à savoir Radio Masuku, pour se faire une idée de son fonctionnement et s’enquérir de ses difficultés.

La ministre a été accueillie à la station provinciale, non seulement par le premier responsable de la radio, Elodie Fernande Asselé Ngoueneni et ses collaborateurs mais également par les représentants et correspondants des médias locaux, notamment la cheffe du bureau de l’agence gabonaise de presse (AGP), le quotidien l’Union, Radio Gabon, télé Africa et Gabon 1ere.

Au terme de la visite guidée des locaux comprenant des studios télé et radio inexploités, le personnel par la voix de Guy Madjoupa Sangouétaba, a présenté ses difficultés « Radio Masuku est la première station provinciale après la création de Radio Gabon. La main d’œuvre non permanente est confrontée aux difficultés d’intégration à la fonction publique. Les fonctionnaires ont besoin d’être formés dans le cadre des stages, ils réclament la régularisation de leurs situations administratives, le déficit en personnel est criard », a-t-il signifié.

Tania Lewoussi Moussounda, de l’AGP, a souhaité une meilleure prise en compte des médias locaux, souvent marginalisés lors des grands événements ou de l’arrivée des hautes personnalités. Le cas des correspondants de Gabon 1ere sans contrat, travaillant avec leurs propres équipements, sans aucun soutien, a été évoqué, car ces derniers se battent avec passion pour alimenter la première chaine de télévision en informations. En réponse, la patronne de la communication a rassuré de la restauration des stations provinciales.

Une ligne budgétaire est allouée à cette radio pour l’acquisition des équipements et des moyens roulants « Mon rêve est que ceux qui travaillent dans les médias publics le fasse avec joie, parce que les conditions sont réunies pour qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes. C’est le sens de l’engagement du chef de l’Etat et du CTRI que je traduis en acte, au ministère de la communication », a signifié le membre du gouvernement.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon