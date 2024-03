Port-Gentil/Drame chez Perenco : le gouvernement rend hommage aux victimes

Le Premier ministre s'est rendu à Port-Gentil le samedi 23 mars 2024, à la tête d’une délégation de son gouvernement forte de cinq membres. Sur instructions du président de la République, Raymond Ndong Sima et sa suite sont allés réconforter les rescapés encore en état de choc et rendre hommage aux victimes (5 morts, 1 blessé et 1 disparu) de l’incendie survenu le 20 mars dernier sur la plateforme Becuna opéré par Perenco Oil & Gas Gabon.

Après le dépôt d’une gerbe de fleurs au lieu de recueillement érigé par Perenco à son siège social, au nouveau port, la délégation a échangé avec les survivants et les familles des disparus. Chacune des parties a exprimé ses préoccupations. Le lieu pour le Premier ministre qui a sollicité, à l’entame, une minute de silence en mémoire des défunts, de les rassurer en apportant des éclaircissements sur tous les points d’ombre.

De ces échanges, l’on retient pour ce qui est notamment de la question sensible de l’identification desdépouilles, "calcinées" pour la plupart, qu’un groupe de 6 experts venant de l’extérieur (ils arrivent ce lundi 25 mars 2024) procédera à des prélèvements dont les résultats faciliteront l'identification des corps.

Une réunion de mise au point avec les directoires de Perenco et Spie a permis au chef du gouvernement d’être au fait des conditions dans lesquelles l’incendie est survenu et des dispositions prises par le pétrolier en aval.

Christelle NTSAME

Port-Gentil/Gabon