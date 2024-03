Football : rebond attendu chez les Panthères

L'absence de plusieurs joueurs majeurs reste une opportunité pour les seconds couteaux et les bleus retenus par le sélectionneur Thierry Mouyouma pour le stage et, surtout, les deux matchs amicaux du Gabon lors de la fenêtre internationale en cours.

Sauf que vendredi écoulé à Amiens (France) face au Sénégal, ils ont pour la plupart mesuré la marge qui les sépare ne serait-ce que de leur coéquipier cadre Mario Lemina, auteur d'une prestation majuscule au stade de la Licorne. Mais surtout face à un adversaire qui, même avec un onze de départ sans plusieurs cadres s'est imposé (3-0).

Aaron Appindongoye (12e minute, contre son camp), Mikayil Faye (42e) et Mané (90e) ayant assuré un tranquille et in- discutable succès aux Lions de la Téranga. Et un premier revers pour Thierry Mouyouma qui va devoir trouver les hommes et la formule idoine pour une meilleure copie à rendre ce soir au stade Walter-Luzi de Chambly, au terme de l'opposition face au Congo-Brazzaville.

Un adversaire que le Gabon n'a plus battu depuis des décennies chez les A et face auquel le gardien de but Loïc Owono Ella, Yanis Mbemba, Lionel Obame et Junior Bayanho Aubyang pourraient vivre leur baptême du feu international avec les Panthères.

Après celui plus au moins riche d'enseignements des Urie Michel Mboula, Stan Essono Nguema, Éric Bocoum Baboue, Kevin Du- champ Nziengui Nziengui, Ran- dy Essang Matouti et Thomas Obounet Moussango contre les Lions de la Téranga.

Un résultat positif contre les Diables rouges serait le meilleur moyen pour la sélection Vert-Jaune-Bleu de se projeter avec des atouts en plus (sur la profondeur de banc) vers les deux prochaines journées des qualifications de la Coupe du monde 2026 prévues au début du mois de juin à venir.

James Angelo LOUNDOU

Paris/France