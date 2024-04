Le meurtrier pas du tout concerné par la grâce présidentielle

Le meurtre de Jessica Marcy Okome par Frankel Dany Ndong a suscité une vague d'indignation, au point qu'une partie de l'opinion révoltée a aussitôt établi un lien étroit entre la libération le 2 avril 2024 des prisonniers bénéficiaires de la grâce présidentielle et ce crime odieux perpétré le lendemain.

Un emmêlement des faits pour lequel le ministère de la Justice, garde des Sceaux, a réagi samedi 6 avril, par le truchement d'un communiqué dont L'Union a obtenu copie.

La tutelle de la prison centrale de Gros-Bouquet reconnaît que Franklin Dany Ndong avait déjà été incarcéré, le 6 juillet 2022, pour vol aggravé et association de malfaiteurs. Avant de bénéficier d'une liberté provisoire, le 19 juin 2023.

Par conséquent, ce dernier ne fait pas partie des 562 prisonniers libérés de Gros-Bouquet sur les 1 166 concernés par le décret n° 0142/PR/MJGS encadrant la remise gracieuse des peines du 1er avril 2024.

Et le ministère de la Justice d'informer l’opinion nationale et internationale au sujet de l'exécution de la décision prise par le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, conformément aux dispositions des articles 23 et 27 de la Constitution portant mesure générale de grâce accordée, dans les conditions précisées par le Code pénal qui excluent les personnes condamnées pour les infractions pénales que sont : homicide volontaire, détournement de deniers publics, association de malfaiteurs, vol à main armée, complicité d’évasion, trafic d’enfants et trafic de pointes d’ivoire.

Non sans rappeler, au-delà de ce qui précède, que le gouvernement de la Transition œuvre à ce que les populations gabonaises vivent dans la quiétude et la sécurité. D'autant qu'il a fait de la sécurité des personnes et des biens sa priorité.

Styve Claudel ONDO MINKO

Libreville/Gabon