BGFI Holding-E-Doley : la justice se déclare compétente et fixe le procès au 30 avril

Le tribunal du commerce a statué mardi dernier sur l'affaire opposant BGFI Holding et l'entreprise E-Doley Finance Sarl.

Lors de l'audience du mercredi 20 mars 2024, les avocats du groupe bancaire ont rattaché la procédure à une affaire de propriété intellectuelle, dont le volet est déjà traité par la juridiction française.

Alors que pour la partie adverse, il était question de juger d'une affaire de rupture abusive de contrat. Le Tribunal du commerce a donc rejeté l’action du groupe bancaire et s'est déclaré compétent à juger l'affaire. Il a invité les sociétés BGFIbank Gabon et BGFI Holding Corporation à développer leurs moyens de défense au fond à l’audience du 30 avril 2024.

Pour rappel, Ernest Akendengue-Tewelyo, le gérant d'E-Doley Finance Sarl, a toujours réclamé avoir été à l'origine d'une innovation majeure dans le domaine bancaire grâce au développement d'une solution digitale globale.

Cette plateforme permettait d'effectuer l'ensemble des opérations bancaires via des dispositifs mobiles, tels que téléphones et tablettes, intégrant des fonctionnalités conformes aux standards internationaux avec l'appui de systèmes de paiement tels que Visa et MasterCard.

Reconnaissant l'importance et la valeur de cette innovation, M. Akendengue-Tewelyo a rappelé lors de l'audience du 20 mars avoir fait breveter la solution auprès des autorités compétentes.

En quête de soutien financier pour peaufiner cette technologie, il s'était tourné vers BGFIbank Gabon, sollicitant un appui de cent millions de francs cfa. " BGFIbank Gabon a refusé de respecter ses engagements contractuels, exigeant plutôt d'E-Doley Finance Sarl qu'elle lui vende la solution au lieu de partager les revenus à hauteur de 50 %. Cette volteface a été perçue par E-Doley comme une rupture abusive et soudaine des relations commerciales établies ", avaitil expliqué devant le tribunal du Commerce.

Abel EYEGHE EKORE

Libreville/Gabon