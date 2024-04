Grâce présidentielle : 562 détenus libérés de Gros-Bouquet

Le 31 décembre 2023, lors de son adresse à la nation, le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema promettait de libérer 1 000 prisonniers. Suite au décret 0142/PR/MJGS du 29 mars 2024, portant remise gracieuse de peines, pris en application des dispositions des articles 23 et 27 de la Constitution qui portent mesures générales de grâce accordée aux détenus n'ayant subi aucune sanction disciplinaire durant leur détention.

Hier, à la prison centrale de Libreville, sur un effectif total de 3 554 détenus pour 1 015 cas de condamnations, 687 ont bénéficié de la mesure gracieuse, 562 d'une libération d'office et 123 d'une réduction de peines. Une remise totale de peines a ainsi été accordée aux femmes non récidivistes ayant des enfants et condamnées à une peine d'emprisonnement pour délit, puis aux mineurs non récidivistes condamnés pour délit.

Une commutation de peines à 30 ans a été accordée aux détenus condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ; une remise de peines de 3 ans aux détenus condamnés à la réclusion criminelle à temps ; une remise totale de peines aux détenus âgés d'au moins 70 ans et condamnés à la réclusion criminelle à temps, n'ayant subi aucune sanction disciplinaire. Et une remise totale ou partielle de peines a été accordée aux autres condamnés à une peine d'emprisonnement selon certaines modalités.

Cependant, ont été exclus du bénéfice de libération, les personnes condamnées pour les infractions pénales suivantes : homicide volontaire, détournement des deniers publics, association de malfaiteurs, vol à main armée ou avec violence sur les personnes, contrefaçon ou altération de billets de banque ou monnaie ayant cours légale, empoisonnement, viol, incendie volontaire d'un immeuble habité, évasion, complicité d'évasion, importation et exportation illicite de stupéfiants, trafic de pointes d'ivoire.

Plusieurs personnalités étaient présentes à cette cérémonie, en tête desquelles le gouverneur de la province de l'Estuaire, le procureur de la République de Libreville et le commandant en chef de la sécurité pénitentiaire, conseiller spécial du président de la Transition.

Un certificat de libération a sanctionné la sortie définitive des détenus.

Isaac MUKETA MUELE

Libreville/Gabon