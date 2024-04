Paiement des bourses : le justificatif de l'ANBG

A travers un point de presse, l'Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG) a tenté d' édifier l'opinion sur la situation actuelle des bourses. Une sortie qui fait suite aux nombreuses revendications des étudiants gabonais inscrits hors du territoire national. Ces derniers totalisent exactement 5 mois de retard de bourse avec des conséquences fâcheuses. Expulsion des logements et arrêt des cours pour non paiement. Les étudiants gabonais sont clochardisés depuis ce retard inédit dans le paiement de ces frais. Les conseillers du directeur général, chargés des affaires académiques, Aymar Romaric Nono Oyanigui, et des relations avec les prestataires étrangers, Gilles Evrad Mayagui Manamy ont essayé de sauver les meubles dans une déclaration peu convainquant.

Dans leur message, les émissaires du directeur général ont évoqué le taux d'exécution du paiement des bourses, les cas spécifiques et les décisions dites tardives. " Concernant la situation de paiement des bourses, nous sommes à 33 % de notre budget annuel 2024, soit un montant de 18 milliards 659 119 80à francs de montant payé. Qui est réparti au Gabon et dans le monde comme suit : au Gabon, tous les bancarisés sont payés jusqu'au mois de mars. Ensuite nous avons les frais de scolarité dus aux établissements qui sont pour le moment en cours de traitement. Le Gabon couvre un montant de 9 milliards 662 943 443 francs. Pour la zone Europe, nous avons un total de 5 milliards 203 791 620 francs de payé, réparti sur la France, la Russie, la Belgique, la Grande-Bretagne, la Turquie, l'Espagne, l'Italie et la Suisse. La France, à l'heure où nous parlons, a reçu des approvisionnements pour un paiement qui va jusqu'au mois de juin ", a expliqué Aymar Romaric Nono Oyanigui.

Et ce dernier d'ajouter : " Pour l'Afrique, nous avons engagé 2 milliards 433 553 940 francs. En Tunisie, nous avons payé jusqu'au mois de février. Pour le Maroc, le Rwanda, le Ghana, le Togo, le Sénégal et l'Afrique du Sud, jusqu'au mois de mars. Et la Côte d'Ivoire en janvier. Pour la zone Amérique, nous avons engagé 884 millions 691 200 francs. Il s'agit du Canada, du Brésil, de Cuba et des USA. Nous avons également payé dans cette zone jusqu'au mois de mars. Enfin pour l'Asie, nous avons engagé 101 millions 100 460 francs et nous avons payé les bourses en Chine et en Corée du Sud jusqu'au mois de mars. " Gilles Evrad Mayagui Manamy, pour sa part, a précisé que pour le cas de la Russie et de Cuba, deux pays sous embargo qui ne bénéficient pas des services visa, des reçus sont édités pour les parents qui viennent les récupérer à l’agence comptable pour pouvoir faire des envois d’argent à leurs enfants. " Mais nous sommes en train de voir, avec l'ensemble des partenaires, dans quelle mesure remédier à ce problème ", a-t-il indiqué. " Nous demandons aux étudiants d'être patients." Des assurances qui ne serviront pas tant que les poches des étudiants seront trouées.

Abel EYEGHE EKORE

Libreville/Gabon