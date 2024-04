Soupçons de corruption : Pascaline Mferri Bongo Ondimba mise hors de cause à Paris

C'est la fin d'une bataille judiciaire entamée il y a 14 ans. En effet, la justice française a statué, hier, relativement à l'affaire de corruption présumée éclaboussant Pascaline Mferri Bongo et Franck Ping, entre autres.

Le tribunal correctionnel de Paris ayant prononcé la relaxe en faveur des deux Gabonais et leur suite sur les faits de "corruption passive d’agent public étranger" et de "complicité de corruption passive d’agent public étranger" à leur charge.

De fait, le Ministère public français reprochait à Pascaline Mferri Bongo dont le procès s'était ouvert, à la mi-novembre à Paris, d'avoir sollicité la création d’une entreprise au Gabon, nommée Sift, en vue d'obtenir une rétrocommission.

Des accusations à l'entame des débats vivement contestées, non sans être taxées d'allégations, par Corinne Dreyfus-Schmidt, l'avocate de l'ancienne directrice de cabinet et non moins fille aînée du défunt président Omar Bongo Ondimba.

Aussi le réquisitoire du parquet national financier du jeudi 1er février 2024 faisait-il état de 3 ans de prison dont 2 ans assortis de sursis. Soit un an ferme à l'encontre de la mise en cause.

Manifestement, dans l'examen des éléments tant favorables à la mise en cause que ceux qui lui sont défavorables, le juge semble avoir suivi le plaidoyer de la défense.

Lui qui, au demeurant, a trouvé qu'aucun élément n’avait montré que la sœur du président déchu Ali Bongo Ondimba avait usé de son entregent et de son influence, en vue de favoriser l'obtention de marché auprès de l'ex-Agence nationale des grands travaux (ANGT) contre 8 millions d'euros (plus de 5, 2 milliards FCFA) de rétrocommissions.

Par conséquent, les faits de corruption n’ayant pas été qualifiés, Pascaline Mferri Bongo, trois des cadres de la société d'ingénierie française Egis et Franck Ping ont été tout simplement relaxés. Et par cette relaxe, ils sont tous mis hors de cause.

Styve Claudel ONDO MINKO

Libreville/Gabon