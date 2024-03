Lucie’s Legacy : une messe d’action de grâce en hommage à Édith Lucie Bongo Ondimba

Édith Lucie Bongo Ondimba aurait eu 60 ans ce 10 mars 2024. L'ex première dame dame du Gabon a, malheureusement, été arrachée à l’affection des siens le 14 mars 2009. Il ya 15ans aujourd’hui.

Samedi dernier, une messe d’action de grâce a été dite à sa mémoire en la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, à Sainte Marie. Aux côtés de ses enfants Yacine Queenie et Omar Denis Bongo Ondimba se tenaient Joseph Owondault Berre, vice-président de la République, représentant le chef de l’État en séjour dans la province de l’Ogooué-Ivindo, et tous ceux qui ont aimé et connu cette dame de cœur. C’est d’ailleurs sur ce profil que s’est appuyé l’abbé Arnaud Sita dans son homélie de circons- tance.

Édith Lucie Bongo Ondimba n’était pas qu’épouse de chef d’État. Son identité était gravée par le caractère altruiste dont les fruits sont encore visibles après son départ. L’amour du prochain, une recommandation biblique que la défunte a su appliquer de son vivant.

En témoignent ces structures, legs de Mme Bongo Ondimba. La fondation Horizons Nouveaux qui est une solution pour le handicap de l’enfant d’une part, et la polyclinique El-Rapha qui signifie Dieu qui guérit, selon la Bible.

De ce culte d’hommage, on retient également l’engagement multiforme qui mérite d’être poursuivi aussi bien par sa progéniture que par les personnes éprises de justice sociale qui l’ont connue et aimée.

Rudy HOMBENET ANVINGUI

Libreville/Gabon