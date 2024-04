Port-Gentil : le trio vengeur du Mwiri prend 10 ans

La Cour d’appel judiciaire de Port-Gentil a, lundi dernier, condamné Aubin Igondjo (35 ans), Dannell’s Moussonga Babika (28 ans) et Guyzepé Puma Babika (27 ans) à 10 ans de prison dont 5 assortis du sursis pour coups mortels sur Olivier Kevin Makaya, leur petit frère consanguin et spirituel dans le rite Mwiri.

L’affaire remonte au 9 septembre 2021. Olivier Kevin Makaya revient du lac Avanga, une bourgade du département de Bendje, dans l’Ogooué-Maritime.

Il est accueilli au débarcadère du Camp-Boiro par ses frères, qui prennent avec lui la direction de la maison familiale au quartier dit Laverie-Moderne. Le nouvel arrivant est aussitôt interrogé sur une affaire qui s’est déroulée au village, liée à la divulgation des secrets du rite Mwiri auprès de sa copine.

Et l'acte de trahison consistant à avoir des rapports sexuels en brousse. Le mis en cause est ensuite entraîné dans le corps de garde, où ses aînés lui ordonnent de se déshabiller et de se mettre à plat ventre, afin de le chicotter correctement à tour de rôle, alors qu'il a les mains liées au dos.

Plusieurs autres initiés se mêlent à l’affaire. "Laissez-moi maintenant, je me sens étouffé ", a imploré la victime dont un médecin a constaté le décès dans une clinique de la place. À la barre, le trio vengeur a reconnu avoir donné des coups et causé des blessures à Olivier Kevin Makaya, sans avoir l’intention de lui donner la mort.

Mais le parquet général a requis la culpabilité des accusés et une peine de 15 ans de prison à chacun. Me Andrée Bongho Mavoungou a plaidé l’acquittement de son client Aubin Igondjo, à titre principal et sollicité la disqualification du crime en délit d’homicide involontaire, puis des circonstances atténuantes et le sursis.

Commis à la défense des frères Babika, Me Lin Ngandou a plaidé l'acquittement au bénéfice du doute ou la disqualification des faits. La Cour les a condamnés à 10 ans de prison dont 5 assortis du sursis. Et à payer à la partie civile 10 millions de FCFA au titre des dommages et intérêts.

Serge YACKELE-MIHINDOU

Port-Gentil/Gabon