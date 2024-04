Meurtre de Jessica Marcy: le témoignage froid du tueur de la « Démo »

Sa cavale n'aura été que de courte durée. Le tueur présumé de la jeune dame de 24 ans, Jessica Marcy Okome, a été arrêté par les agents de la Direction générale des recherches (DGR) dans la nuit de vendredi à Libreville. Il s'agit d'un jeune homme de 21 ans , Franckel Danny Ndong.

Ce jeune gabonais va donc rejoindre les murs de l'univers carcéral qu'il a quitté il y a plusieurs mois. Que s'est-il réellement passé ce soir là sous l'échangeur de l'ancien RTG ? Selon le témoignage du criminel présumé, Franckel Danny Ndong, la jeune dame " était au mauvais endroit au mauvais moment." Ce n'est pas elle qui devait subir les affres du braqueur. En effet , le mis en cause confie qu'il "calculait" deux jeunes garçons qui attendaient également le taxi à cet endroit, autour de 19 heures pour les détrousser.

Mais malheureusement pour lui, ils réussiront à embarquer avant qu'il ne puisse les agresser. Mais peu de temps après, Jessica Marcy Okome, de retour de la maison familiale, où elle était allée s'occuper de ses frères et de sa fille de 2 ans, va se mettre au même endroit pour attendre le taxi. Fou de rage d'avoir raté les deux jeunes, Frankel Danny Ndong, sort de la pénombre où il était caché, avec un poignard , tient la jeune dame en respect et lui arrache son téléphone de type IPhone et son sac dans lequel se trouvait une somme de 28 à 30 mille francs , a-t-il expliqué. Avant de lui planter par la suite plaisirs coups de poignards sur le l'ensemble du corps.

Il va la laisser gisant dans une marre de sang et regagner son domicile. La jeune dame va perdre la vie quelques heures plus tard. Les services de sécurité au fait de ce crime, vont aussitôt se lancer à la recherche du tueur, qui finalement tombera dans les filets de la DGR.

Abel EYEGHE EKORE

Libreville/Gabon