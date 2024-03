Port-Gentil : et de quatre au Château pour le tristement célèbre "Aguète" !

DEUX redoutables braqueurs, Deauffin Ndjimbi alias "Aguète", un Gabonais de 20 ans, et son lieutenant, Willy Koumba alias "Manova", Camerounais, 27 ans, qui semaient la terreur dans différents quartiers de Port-Gentil par des vols avec violence et autres coups et blessures volontaires (CBV), sont, depuis la fin de la semaine écoulée, sous l'éteignoir à la prison du Château.

Courant février 2024, dans la zone du Château, l'attention de Deauffin Ndjimbi est attirée par Y. Mamadou, un commerçant sénégalais de 63 ans, qui tient son sac. Sur le coup, le jeune homme malintentionné brutalise sa victime et lui arrache son sac, avant de prendre la fuite. Une plainte déposée à la Police judiciaire (PJ) aboutit à l'interpellation du mis en cause, le 18 février vers 18 heures. Pendant sa garde à vue, une plainte est déposée par A. M. Lawani, dans laquelle Deauffin Ndjimbi est cité pour complicité de vol avec violence commise avec d'autres amis identifiés comme "Abandon" et "Perficace".

Un forfait à la faveur duquel les malfrats auraient arraché un téléphone portable, pris un chèque d'une valeur de 180 mille FCFA et une somme de 40 mille FCFA retrouvée dans l'étui du téléphone de leur victime. Willy Koumba alias "Manova" a, quant à lui, attaqué, le 20 février passé, Nicolas Boudjangha, un jeune Gabonais de 21 ans, et ses amis au quartier Salsa. Le braqueur et son complice supposé identifié comme "Popoye" se servant de fragments de bouteilles et autres machettes pour blesser leurs victimes, avant de les déposséder de leurs biens. Pour rappel, Deauffin Ndjimbi a déjà séjourné trois fois en prison : 2011, 2017 et 2019.

Jean-Paulin ALLOGO

Port-Gentil/Gabon