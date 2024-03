National-Foot 1 et 2 : le calendrier de la Linafp dévoilé

BIEN que demeurent les gros points d'interrogation que sont la RSE et la fiabilité de la compétition, la Ligue nationale de football professionnel (Linafp) a rendu public son calendrier pour le très court exercice (31 mars-30 juin 2024) de la reprise des championnats masculins de première et de deuxième divisions au Gabon. Pour une épreuve disputée en deux poules et play-offs départagée par une finale.

En première division, le tirage au sort effectué vendredi par la Linafp, avec l'accompagnement de deux partenaires majeurs, a ainsi retenu dans la poule A : l'US Bitam, Bouenguidi Sport, l'AO CMS, l'AS Dikaki, le Stade Mandji, Missile FC et le Vautour Club. Tandis que le CS Bendjè, le FC 105, Lambaréné AC, Lozosport, Mangasport, le CF Mounana et l'US Oyem composent la deuxième poule.

Membres de l'étage inférieur, Akanda FC, Panthères Christ-Roi, le Stade Migovéen, Moanda FC et O'Mbilanziami sont logés dans la poule A. Adouma FC, l'US Akanda, Moulili FC, Ogooué FC et Oyem AC constituent la poule B. Par ailleurs et en accord avec les clubs et les partenaires, des play-offs sur un site (province ou ville et périphérie) comptant trois stades homologués ont été la proposition retenue. Le choix définitif du lieu aura toutefois pour préalable les trois coups de la saison.

J.A.L

Libreville/Gabon