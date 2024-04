Les difficultés d'accès aux financements : un frein à l'autonomisation des femmes

Depuis quelques années, il s'observe au Gabon, de façon générale, un réel engouement chez les femmes à s'autonomiser au travers de différentes activités.

Mais cette volonté manifeste se heurte encore à plusieurs difficultés dont l'accès aux financements. Une situation qui résulte, selon les entrepreneuses, des contraintes relatives aux conditions d’octroi des financements par les établissements de crédits au Gabon, et au manque de formation de plusieurs femmes, notamment en matière d'inclusion financière.

Les difficultés d’accès aux financements sont donc variées, notamment les lourdeurs administratives. " Trop de documents sont demandés aux femmes et ne sont souvent pas disponibles pour l'ouverture de comptes bancaires", fait savoir la présidente de l'association Femme championne, Perrine Makouba.

Avant d'ajouter que du côté des femmes, le manque de culture entrepreneuriale en est une autre cause. Lequel se caractérise par le déficit de formation en matière d'inclusion financière notamment sur la notion de l'entrepreneuriat, en gestion financière, en gestion des comptes, des salaires, etc., ce qui constitue un obstacle majeur pour l'obtention des financements.

"La réalité est que la plupart des femmes qui veulent entreprendre sont vulnérables. Donc c'est difficile pour elles d'avoir accès aux financements. Elles ne travaillent pas et ne peuvent même pas payer la fiche circuit qui coûte cher (entre 80 et 85 mille francs) et c'est cela la principale difficulté, selon moi", souligne, pour sa part Gessyka Katriona Mengue M'Ella Ekogha, entrepreneuse et présidente de l'association Femmes Autonomes.

Sveltana NTSAME NDONG

Libreville/Gabon