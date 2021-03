Insécurité à Port-Gentil : des individus cagoulés sèment la terreur

Port-Gentil, la capitale économique, est devenue ces derniers temps la cible d'un groupe de vingt (20) individus, qui sèment la peur et l’effroi depuis un peu plus de deux semaines

Port-Gentil, la capitale économique, est devenue ces derniers temps la cible d'un groupe de vingt (20) individus, qui sèment la peur et l’effroi depuis un peu plus de deux semaines. Précisément dans le premier et le deuxième arrondissement, où ils commettent vols à l’arme blanche, braquages, vente et consommation des stupéfiants.

Selon certaines sources, " ils opèrent toujours cagoulés entre 3h et 4h du matin ". Le groupe des 20 auraient été aperçu pour la première fois au quartier Côte d’Azur, dans la nuit du 1 er au 2 mars. " Il était environ 3 heures du matin, une vingtaine de personnes cagoulée, armée de machettes, ont sévi dans notre quartier. Plusieurs épiceries ont été ouvertement attaquées. L’un des tenanciers a eu la vie sauve grâce à l’intervention du propriétaire des lieux ", relate le chef de quartier Cote d’Azur, Zacharie Mbackoto.

Les voyous, apprend t-on, ont soutiré une importante somme d’argent à une victime, arraché des téléphones portables et même perpétré des viols sur mineurs.

Les quartiers Sibi et Nouvelle Route de Mini-Prix ont été ciblés, quelques jours après. Les voyous passant au peigne fin épiceries et maisons d’habitation. Dans la nuit mardi 9 au mercredi 10 mars, des boutiques ont encore été vandalisées dans la zone de Nouvelle Route Mini-Prix.

Ces derniers jours, les jeunes de certains quartiers ont dû constituer des groupes d'autodéfense, avec tous les risques encourus, pour faire barrage aux hors-la-loi manifestement déchainés.



Christelle NTSAME



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Justice & Faits divers au Gabon