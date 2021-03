BGFIMobile : Les innovations à découvrir

AVEC une ergonomie totalement repensée et de nouvelles fonctionnalités, BGFIMobile fait peau neuve et offre désormais aux utilisateurs la possibilité de naviguer avec un maximum de confort, de sécurité et d’efficacité

AVEC une ergonomie totalement repensée et de nouvelles fonctionnalités, BGFIMobile fait peau neuve et offre désormais aux utilisateurs la possibilité de naviguer avec un maximum de confort, de sécurité et d’efficacité.

Mais l’innovation majeure est, sans doute, l’arrimage à la plateforme GIMACPAY.

En effet, les utilisateurs de l’application BGFIMobile pourront, désormais, effectuer des opérations d’interopérabilité Mobile dans la zone Cémac (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad).

De manière concrète, les utilisateurs de l’application pourront transférer de l’argent de leur compte BGFIMobile vers un compte Airtel Money au Gabon, vers un compte Mobile Money ou compte bancaire dans la Cémac ; recevoir de l’argent dans leur compte BGFIMobile en provenance d’Airtel Money, d’un autre compte Mobile Money ou compte bancaire dans la Cémac ; et générer depuis BGFIMobile des codes de mise à disposition GAB qui permettent d’effectuer des retraits aux guichets des banques partenaires identifiables par le logo Gimac en zone Cémac. Mais également d’effectuer des paiements interopérables marchands chez les commerçants agrées GIMACPAY en zone Cémac.

Pour le Groupement interbancaire monétique de l’Afrique centrale (Gimac), les innovations apportées par le groupe BGFIbank constituent une grande avancée pour les transferts électroniques dans les pays de la sous-région.



MSM



