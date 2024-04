Port-Gentil : le meurtrier de sa conjointe écroué au Château

Jean-Baptiste Moubamba, Gabonais, la quarantaine révolue, a été incarcéré à la maison d’arrêt de Port-Gentil.

Rattrapé par les forces de l’ordre à Mandji-Ndolou – où il s’était enfui après avoir causé la mort de sa concubine, Astrid Nyango Abla, à la suite des violences conjugales –, il a été placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction, le 12 avril 2024, et répondra, le jour de son jugement, des faits de coups mortels. Un crime puni par l’article 232 du Code pénal.

Dans le but de déterminer avec exactitude les circonstances du décès de la victime, une autopsie a été requise par la famille. Les conclusions de l'examen effectué le 4 avril dernier révèlent qu’Astrid Nyango Abla est morte des suites d’une anémie secondaire à l’hémorragie sous-cutanée, consécutive aux coups reçus par la trentenaire.

À ce qu’il semble, la jeune femme décédée deux minutes après avoir été admise en clinique, a encaissé un nombre important de coups donnés à l’aide d’une ceinture en cuir sur les cuisses et sur les jambes. Ce qui a occasionné la libération par les vaisseaux sanguins du sang qui est allé se loger sous la peau.

Pour Jean-Baptiste, impossible que les " quelques coups ", selon lui, donnés à sa conjointe aient pu causer la mort de cette dernière. Le présumé coupable a soutenu qu’elle se serait elle-même ôtée la vie, en sautant par la fenêtre au premier étage de leur maison.

Interrogé sur le pourquoi de sa fuite, le bourreau répondra qu’il avait l’intention d’aller se rendre aux forces de l’ordre. Chose tout de même étrange pour quelqu’un qui dit ne rien se reprocher du tout.

Autre fait en droit de susciter la curiosité de l’opinion, la disparition des deux témoins oculaires ayant assisté aux séquences de cette scène de violence conjugale. Les enfants du mis en cause, présents lorsque leur papa battait leur belle-mère, n’ont pas, non plus, été entendus. L’enquête se poursuit.

Christelle NTSAME

Port-Gentil/Gabon