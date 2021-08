Faux et usage de faux : Le faux capitaine de la GR promettait des recrutements à la gendarmerie à ses victimes

PATRICK Mpouho Epigat, un compatriote sans emploi, vivant à Libreville, a été interpellé par les agents de la brigade de gendarmerie du port d'Owendo. Il est reproché à cet homme d'une quarantaine d'années d'avoir escroqué plusieurs victimes qui souhaitent être incorporées au sein de la gendarmerie nationale. Pour ce faire, Patrick Mpouho Epigat se faisait passer pour un capitaine de la Garde républicaine (GR), un corps militaire auquel il avait appartenu avant d'être révoqué, il y a de nombreuses années, au grade de sous-officier.

Selon l'une d'elles, deux de ces fils voulaient intégrer le corps de la gendarmerie nationale. C'est ainsi qu'elle entre en contact avec Patrick Mpouho Epigat, via le canal d'une connaissance. Lors de l'entretien avec la dame, celui qui se présente comme le capitaine Patrick Mpouho Epigat de la GR rassure cette dernière que les dossiers de ses enfants seront retenus, car ayant de très hautes connaissances au sein de ce corps. Mais il va falloir pour cela débourser la somme de 230 mille francs pour les deux enfants. Ce qui fut fait.

Pour les rassurer davantage, l'escroc présumé donne rendez-vous aux deux jeunes au camp Gros-Bouquet, où il se présente aux agents sous-officiers comme un capitaine. Avant de leur demander de l'orienter du côté du service "recrutement". Une fois dans les bureaux, il laisse les deux victimes à l’extérieur et va s'entretenir avec les agents pendant quelques minutes, avant de ressortir. " Et c'est ce qui nous a le plus rassuré encore ", précise l'un des jeunes.