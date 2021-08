Fitch Ratings : le Gabon améliore sa note

L’AGENCE de notation financière internationale Fitch Ratings vient de relever la note de défaut du Gabon.

Le Gabon est ainsi passé de la note " CCC " à la note " B- ". Cette amélioration est une conséquence du " récent assouplissement des pressions sur les liquidités en raison de la hausse des prix du pétrole et d’un nouveau programme du FMI " , indiquait l’agence sur son site internet mardi.

Cette nouvelle note a aussi été motivée par un rebond des recettes non pétrolières, d’une réduction des dépenses liées à la pandémie de Covid-19 et d’une contraction des autres dépenses courantes.

Toutefois, Fitch s’attend à ce que le déficit budgétaire s’élargisse à 3,3% du PIB en 2021 contre 2,5 % en 2020. " Ce qui reflète l’impact qu’une baisse de la production pétrolière aura sur les recettes budgétaires, une augmentation modérée des dépenses d’investissement et le budget lié à la pandémie (…). Nous prévoyons que les revenus non pétroliers augmenteront cette année, alors que la demande extérieure se redresse et que l’assouplissement des restrictions liées à la pandémie améliore l’activité intérieure, avec la reprise complète de l’activité économique… ", note l’agence.