Taekwondo : Emmanuella Atora Eyeghe à Dubai pour sa prépartion olympique

Qualifié depuis le 11 février dernier pour les Jeux olympiques de Paris-2024, la taekwondoiste gabonaise Emmanuella Atora Eyeghe est arrivée ce matin à Dubai aux Émirats arabes unis.

Dans cette ville , notre compatriote, qui fait partie des 16 meilleures combattantes au monde dans la catégorie des -57 kg, va se préparer durant trois mois à l'Olympic Combat Center, dirigé par l'ancien vice-champion du monde 2017 de + 87kg le Britannique Mahama Cho.

L'information a été communiquée à la presse samedi dernier par le président de la Fédération gabonaise de taekwondo, Me Denis Mboumba.

Lequel était accompagné, entre autres, du directeur général d'Owendo Container Port (OCT) Laurent Goutard dont l'entreprise est le sponsor officiel de l'athlète et de la Fegatae.

Face à la presse, le président fédéral a tenu à remercier le ministère des Sports et l'entreprise OCT d'avoir rendu possible la mise au vert d'Emmanuella Atora Eyeghe.

"L'Etat ne peut plus tout faire. Raison pour laquelle nous nous sommes tournés vers OCT pour l'accompagnement de nos activités et de notre championne. Occasion pour nous ici de remercier le ministère des Sports et OCT pour avoir permis à notre athlète d'aller se préparer à Dubai aux côtés d'autres qualifiées olympiques ".

Le Directeur technique national, Claude Cardin Boulouchi Letola, a, pour sa part , indiqué que toutes les conditions de préparation sont réunies pour que la championne gabonaise fasse de bons résultats à Paris au mois d'août prochain.

Ainsi, outre les différents entraînements au quotidien, la qualifiée gabonaise prendra part à plusieurs tournois à travers le monde. La semaine prochaine elle sera du côté de l'Arabie saoudite pour participer à un tournoi.

Le DG de OCT s'est quant à lui réjoui de ce que son entreprise accompagne la taekwondoiste gabonaise et a profité de l'occasion pour lancer un vibrant appel aux autres entreprises du pays afin qu'elles accompagnent le sport gabonais.

PSNB

Libreville/Gabon