Assassinat : un ressortissant ghanéen mortellement tué par son compatriote à Essassa

KOFFI, un ressortissant ghanéen d’une quarantaine d’années, a été atrocement tué par son compatriote, lors d’une bagarre dans la nuit de mercredi dernier, à Essassa, dans le 2e arrondissement de la commune de Ntoum. Une fois l’acte commis, le meurtrier présumé s'est débarrassé du corps dans une flaque d’eau, en plein milieu de la rue, avant de s’évanouir dans la nature.

Selon les informations recueillies auprès des personnes dignes de foi dans la zone du drame, les deux compatriotes exerçant comme jardiniers dans le secteur se seraient retrouvés, en soirée, dans un bar appartenant à une dame. Ils se seraient mis à consommer de l'alcool frelaté. Au cours cette soirée bien arrosée, une discussion éclate entre les deux, au sujet d’une banale affaire. C’est ainsi que l’agresseur aurait déclaré à Koffi : " Je vais te tuer, tu vas voir. Je te tuerai, parce que tu me manques de respect tous les jours " , explique M. M. A, une source proche de la victime.

Après avoir consommé, Koffi serait sorti du troquet en direction de son domicile, situé à environ 300 mètres. Son compatriote l’aurait aussitôt suivi, armé d'un marteau. Le lendemain, on a retrouvé le corps de la victime de menaces la veille, la tête à moitié écrabouillée, une oreille coupée et un œil en moins. Il était allongé dans une flaque d’eau en plein milieu de la rue, derrière l’institution internationale Berthe et Jean.