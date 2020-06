Aba'a Minko : condamné à 10 ans de réclusion criminelle

Pour le ministère public, les éléments constitutifs des infractions mises à sa charge – à savoir, association de malfaiteurs, diffusion de nouvelles fausses ayant troublé l'ordre public, incitation à la révolte contre l'autorité de l'État et trouble à la paix publique – sont clairement constitués. Et la Cour n'avait qu'à appliquer la loi dans toute sa rigueur.

Les conseils des accusés Aba'a Minko, Gnama Lembambi, Rembogo Serge, Oubala Boussougou et Obame Nguema ont sans doute exploité les insuffisances juridiques des enquêtes et du réquisitoire du ministère public. Défendant les accusés Gnama Lembambi (cas nécessitant une surveillance psychologique, voire psychiatrique) et Rembogo Serge (plus aveugle que clairvoyant) poursuivis pour l'infraction d'association de malfaiteurs, Me Pie Makanga s'est demandé comment "on a pu rendre leurs dépositions crédibles ?" Et en raison de leur longue détention de 13 mois, ils souffrent de stigmates, "et les garder en prison serait un supplice".