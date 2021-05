Task force du National-Foot : la nouvelle donne en gestation

Les contours des nouveaux championnats de première et de deuxième division du Gabon vont être dessinés durant les douze jours des assises ouvertes hier à Libreville. Dix sous-commissions sont désormais à l'œuvre pour produire in fine un rapport destiné à rendre le football local plus compétitif et en phase avec les exigences de son temps. Mais rien n'est gagné d'avance.

''LA situation du football gabonais est préoccupante. Malgré la passion et l'implication du chef de l'Etat Ali Bongo Ondimba, notre football local régresse de manière dangereuse. Il faut revoir son organisation, son mode de gouvernance, son mode de financement. Les conclusions de ces assises doivent dessiner les contours d'un championnat plus attrayant et rénové sur tous les plans. Le football gabonais a besoin d'un retour à la sérénité. Le gouvernement sera très attentif à la pratique du football dans toutes les catégories. "

Tel a été le constat sans concession de la Première ministre, cheffe du gouvernement, Rose Christiane Ossouka Raponda. Quand le ministre des Sports Franck Nguema rappelait que la réforme du National-Foot est une évidence. Et que la construction d'une nouvelle vision commune qui a favorisé l'élaboration d'une loi d'orientation de la politique nationale du sport et de l'éducation physique, la mise en place de contrats d'objectifs et de performances ainsi que des cahiers des charges, constituent autant d'éléments qui permettent d'espérer un lendemain meilleur.

Alors que le président de la Fédération gabonaise de football constatait que, malgré les moyens colossaux injectés par l'Etat, les effets escomptés lors de la professionnalisation du National-Foot ne sont pas visibles. Et qu'il faut aller plus loin pour apporter des réponses innovantes à l'application d'une thérapie appropriée dans les meilleurs délais. En vue d'assurer la pérennité et la viabilité des championnats de D1 et de D2 gabonais.



James Angelo LOUNDOU



