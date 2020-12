Taekwondo : l'élection du bureau fédéral reportée

Selon une source proche de la commission ad hoc, chargée de la normalisation du taekwondo, ce report est consécutif aux recours introduits par trois présidents de clubs de l'Ogooué-Maritime et celui du candidat malheureux à l'élection du président de la Ligue de taekwondo du Moyen-Ogooué, Paulin Akaga Ndiaye.

"À Port-Gentil, lors de l'élection du président de la ligue, un seul candidat était en lice. Or, il se trouve que sur les 18 clubs inscrits pour prendre part au vote, 8 clubs seulement ont voté. À cet effet, un collectif de présidents de trois clubs a déposé un recours en annulation pour quorum non atteint. À Lambaréné, le candidat malheureux Paulin Akaga Ndiaye estime que son adversaire a été élu grâce à la voix d'un délégué qui n'avait pas de procuration. Face à cette situation, nous comptons évacuer tous les recours avant de fixer une nouvelle date des élections", confie la source. L'autre élément à l'origine du report du scrutin du bureau fédéral est l'élection "tardive" des présidents des ligues de la Nyanga et de la Ngounié. "Ces deux élections ont eu lieu ce jeudi (hier, ndlr) après-midi. Dans ce cas, il n'est pas évident de faire venir sur Libreville ces deux délégués pour prendre part au vote", ajoute la même source, qui confirme que les recours seront vidés dans quelques jours.