Taekwondo : Davy Mbembo-Mouandza, un rang plus haut

DANS le deuxième chapitre de sa vie taekwondoïste entamé au crépuscule de sa carrière de compétiteur international pour embrasser celle de l'arbitrage, Maître Davy Mbembo-Mouandza continue de gravir les échelons. Désormais Class 2, le juge-arbitre gabonais a, en effet, été promu par la Fédération internationale de taekwondo au troisième des cinq niveaux qui constituent la hiérarchie de l'arbitrage international. Il faut dire que la participation aux sessions de formation et aux compétitions internationales majeures a été décisive dans la progression de celui qui a mis huit ans pour devenir le numéro un gabonais. Désormais mieux classé que ses aînés et devanciers Mes Gabriel Poaty et Alain Mombo. Lesquels n'ont malheureusement pas été suffisamment soutenus par les instances gabonaises pour franchir les paliers internationaux.

à 41 ans, il dispose d'une excelloente carte de visite. Il s'agit notamment de sa participation aux championnats d'Afrique 2018, aux Jeux Africains 2019, à l'Open de Paris ou encore aux championnats du monde 2 015 et 2017, aux Jeux Olympiques à venir au Japon. Lui qui fait partie du top 100 mondial des arbitres et a pris part au stage organisé l'année écoulée à Moscou (Russie) par l'instance mondiale du taekwondo, dans la perspective du rendez-vous de Tokyo.

Ce sera peut-être la cerise sur le gâteau pour l'ancien capitaine des Panthères Taekwondo qui brigue par ailleurs cette année la présidence de la Fédération gabonaise de taekwondo.



J.A.L



