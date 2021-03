Football : Mario Lemina buteur contre les Reds de Liverpool

- Pierre-Emerick Aubameyang. D'une frappe puissante au premier poteau, au sortir de trois passements de jambes, il a rapidement matérialisé les velléités des Gunners sur la pelouse de Burnley. Mais son raté pour la balle de break a exposé Arsenal à la perte du petit acquis avec l'égalisation de Chris Wood, bien aidé, il est vrai, par la mauvaise de transmission de Granit Xhaka. PEA a tout de même ajouté une neuvième unité à son compteur buts, mais reste loin du triumvirat composé de l'Égyptien Mohamed Salah (Liverpool, 17), de l'Anglais Harry Kane (Tottenham, 16) et du Portugais Bruno Fernandes (Manchester United, 16)

- Mario Lemina. Si Aubameyang restera le premier Gabonais à inscrire un but contre Liverpool, aussi bien en Cup (lors de la dernière finale remportée par Arsenal) qu'en coupe d'Europe (à l'occasion d'un épique quart de finale retour de Ligue Europa 2015-2016 perdu avec le Borussia Dortmund), Lemina a laissé son nom en gras, en ce qui concerne la Premier League et Anfield Road, la mythique enceinte des Reds. Dimanche pour le compte de la 27e journée du championnat anglais de première division 2020-2021, le milieu de terrain Vert-Jaune-Bleu a trompé le gardien de but liverpuldien Allison Becker, d'une puissante frappe croisée du pied droit. Inscrivant l'unique but de la partie qui a vu Fulham remporter son quatrième succès et revenir à trois longueurs de Newcastle et Brighton (26 points chacun). C'est la première réalisation de la saison en championnat (22 matchs joués) pour celui qui en avait inscrit deux (en 52 sorties) avec Southampton. Il confirme la montée en puissance entamée depuis un mois avec les Cottagers et a imité nombre de ses compatriotes de la diaspora en réussite face au but adverse depuis le début de l'année 2 021.