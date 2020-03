Qualications Can 2021 : Le Gabon et les enjeux du challenge contre la Gambie

Le premier constat fait sur les choix du technicien français est la prime à la stabilité, les joueurs de base choisis étant les mêmes.

Même si par rapport au groupe mobilisé pour les quatre premières sorties de Neveu à la tête de la sélection gabonaise (Gabon-Burkina Faso et Maroc-Gabon en amical ; RD Congo-Gabon et Gabon-Angola en qualifications de la Can 2021), l'arrière latéral gauche Johann Obiang va effectuer son retour dans la tanière.