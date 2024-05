Enfants apatrides : démarrage de la campagne nationale de distribution d'actes de naissance dans l'Estuaire

À Ntoum (Komo-Mondah) et à Kango (Komo-Kango ), plusieurs enfants apatrides ont reçu hier des actes de naissance.

Après une vaste campagne de recensement lancée des mois auparavant, la ministre des Affaires Sociales, Nadine Nathalie Awanang-Anato, s'est spécialement rendue dans cette partie de la province de l'Estuaire où elle a procédé au lancement de la campagne nationale de distribution d'actes de naissance.

Une activité qui entre dans le cadre de la mise en oeuvre du programme conjoint "Citoyenneté et protection sociale" financé par le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef).

" L'acte de naissance est le document le plus important qui atteste de l'existence d'une personne. Ce document permet au citoyen de bénéficier de toutes les prestations sociales que l'État peut lui offrir. On ne peut accéder à la santé, à l'éducation si on ne possède pas d'acte de naissance ", a indiqué la ministre Awanang-Anato.

Au total 484 actes de naissance ont été transcrits à Kango et à peu près 703 jugements supplétifs transcrits dans la ville de Ntoum. Moins d'un quart d'actes de naissance seulement a été récupéré depuis 2022 par les concernés.

Au regard de cette situation, le gouvernement a instruit les autorités compétentes de se rapprocher des populations afin qu'elles puissent entrer en possession de ce document important.

Suivant cette instruction, le membre du gouvernement a ainsi exhorté les familles à déclarer les enfants dès la naissance pour éradiquer le phénomène d'apatridie au Gabon.

Parce que l'ambition des autorités de la Transition est, entre autres, de restaurer la dignité humaine. Nadine Nathalie Awanang-Anato entend, via cette campagne de distribution d'actes de naissance, rendre réel le concept "un Gabonais, un acte de naissance" pour que plus aucun Gabonais ne se retrouve "sans papiers" dans son pays.

Prissilia.M. MOUITY

Kango/Gabon