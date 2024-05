Barreaux du Gabon, de Paris et de Lyon : de belles perspectives de renforcement de la coopération

À l'heure qu'il est, les barreaux du Gabon, de Paris et de Lyon sont en train d'examiner les modalités d'approfondissement de leur coopération. Signe des temps, ceux du Gabon et de Lyon revisitent actuellement les 30 ans de leur jumelage intervenu en 1994.

La visite en France il y a quelques jours du bâtonnier du Gabon, Me Raymond Obame Sima, a permis d'avoir de nombreux échanges techniques et scientifiques avec ses confrères français. Notamment avec Me Alban Pousset-Bougère, bâtonnier de Lyon (accompagné d'une forte délégation), avec lequel ils ont convenu de revisiter (en les toilettant) les termes de leur jumelage afin de le rendre plus dynamique.

Par ces mêmes instances, une rencontre avec le bâtonnier Guillaume Agnelli, président de Carpa (Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats) devait déboucher sur l'acceptation d'accompagner le Conseil de l'Ordre des avocats du Gabon dans la mise en place à Libreville de cette structure destinée à consolider l'indépendance du barreau gabonais.

Avec Me Pierre Hoffman, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris qui a reçu la délégation gabonaise (comprenant également Me Aymerie Bhongo Mavoungou) à la Maison historique du barreau parisien, plusieurs dossiers ont été abordés sur lesquels l'accompagnement technique des avocats français est acquis, dont ceux du soutien scientifique et technique de la mise en place au Gabon de l'École des avocats et son fonctionnement, la formation initiale et continue des avocats du Gabon.

Sur le volet " Sécurité sociale ", le barreau de Paris s'est également engagé à commettre une équipe d'experts à Libreville afin de proposer leur modèle de sécurité sociale. Ce qui devrait permettre aux avocats gabonais d'opter pour un type de système à leur convenance, d'autant que la loi gabonaise est silencieuse sur les droits à la retraite des avocats.

Et le bâtonnier Obame Sima a dit sa détermination à y remédier… Avec le barreau de Paris, il a été convenu de signer un avenant à la convention de partenariat les liant, lequel permettra à la toute nouvelle " Bibliothèque Maryse-Issembé " de bénéficier de l'abonnement en ligne de la grande bibliothèque française du Droit dont la documentation sera mise à la disposition des avocats gabonais.

