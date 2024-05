Assemblée générale élective de la Ligue nationale de basket-ball : Jean-Gabin Nzeng conteste la candidature de Sandra-Ingrid Essia

La Ligue nationale de basket-ball tient le 11 mai prochain à Libreville son Assemblée générale extraordinaire élective. Deux candidatures ont été validées par la Commission ad hoc de la Linab. À savoir : Sandra-Ingrid Essia et Jean-Gabin Nzeng. Ce dernier conteste avec la dernière énergie la validation de la candidature de son adversaire par la Commission ad hoc. Il reproche, entre autres, à Mme Essia d'avoir déposé hors délais un dossier incomplet auprès de la commission.

" Il est clairement indiqué que les dossiers de candidature doivent être déposés au siège de la Linab du 17 au 25 avril 2024. Or, il se trouve que dame Essia a déposé son dossier non pas au siège de la Linab, mais plutôt au siège de la Fédération gabonaise de basket-ball dont elle est la SG. Pis, son dossier a été déposé le 26 avril, soit un jour après la clôture des dépôts de dossiers. Ce qui disqualifie de fait mon adversaire. Dans son dossier il manquait la caution de 500 mille F CFA. Malgré cela, son dossier a tout de même été validé comme sous l'ancien régime. Situation inacceptable".

La question qui se pose est celle de savoir comment et pourquoi le dossier de candidature de Sandra Ingrid Essia a-t-il été validé ?

" (...) Le dossier de la candidate Essia comprenait une quittance de paiement des 500 mille délivrée par la Fédération gabonaise de basket-ball sans espèces et ni chèque. Après plusieurs interventions des uns et des autres concernant ce dossier pour le valider ou l'invaliditer, une large majorité s'est prononcée pour valider la candidature de Sandra-Ingrid Essia sous réserve du paiement de la caution de 500 mille en espèces " , écrit le président de la Commission ad hoc de la Linab Louis- Marie Ambourouet Onanga au terme de la plénière.

Comment expliquer que cette commission puisse valider une candidature déposée hors délais? Quel est le message que souhaite lancer la commission, sachant que cette élection sera sans doute contestée par le plaignant Nzeng en cas d'échec. Ouvrant ainsi une nouvelle crise au niveau du basket-ball gabonais qui n'a nullement besoin ça.

W.N

Libreville/Gabon