PDG : Un 52e anniversaire terni par le coronavirus

12 mars 1968-12 mars 2020. Le Parti démocratique gabonais (PDG) a eu 52 ans hier. Comme l'avait annoncé le secrétaire général du parti, l'anniversaire n'a pas été célébré le jour même. Et pour cause : la pandémie du coronavirus, aussi appelé Covid-19, contre lequel se mobilisent les plus hautes autorités du Gabon, dans le cadre de la prévention.

S'agissant du 52e anniversaire, l'exécutif du PDG s'est adressé aux militantes et militants, à travers le "Mot du secrétaire général", régulièrement publié sur la page facebook du parti. "En ce jour mémorable de notre grand parti, le Parti démocratique gabonais, permettez-moi, au nom du Distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, et à celui du secrétariat exécutif, de souhaiter à chaque militante et militant du PDG, une bonne fête du 12 mars 2020, dans vos intimités et dans le soutien établi au DCP et à l'ensemble de l'exécutif gabonais, dans la prévention contre le coronavirus, pour le bien-être des Gabonaises et des Gabonais", écrit Eric Dodo Bounguendza.

Et de poursuivre : "Le patriotisme étant un des composants essentiels de l'idéologie de notre grand parti, chacune et chacun, dans son for intérieur, doit célébrer ce 52e anniversaire du PDG, dans la solidarité avec l'ensemble du peuple gabonais, pour le préserver de la nouvelle pandémie liée au coronavirus, comme l'a instruit le Distingué camarade président Ali Bongo Ondimba."



ONDOUBA'NTSIBAH



