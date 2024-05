Trophées UNFP 2024 : Pierre-Emerick Aubameyang parmi les nommés

L’union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) évoluant en France a partagé le 30 avril dernier en soirée les noms des nommés pour les différents trophées de fin de saison 2023-2024.

La cérémonie de remise des prix se tiendra le lundi 13 mai prochain. Sept footballeurs africains sont cités, dont cinq en Ligue 2 : Himad Abdelli (Algérie, SCO Angers), Ilan Kebbal (Algérie, Paris FC), Alexandre Mendy, (Guinée-Bissau, SM Caen), Yahia Fofana (Côte d'Ivoire, SCO Angers), Mamadou Samassa (Mali, Laval) et deux en Ligue 1 : PierreEmerick Aubameyang (Gabon, OM) et Eliesse Ben Seghir (Maroc, AS Monaco).

L'international gabonais de l'Olympique de Marseille est en lice pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1 Uber Eats.

Même si c'est surtout en Ligue Europa que PEA s'est démarqué avec 10 buts en 11 matches et la conquête du titre de meilleur buteur de l'histoire de la compétition, ses statistiques ne font pas tâche non plus en championnat, et ce malgré des débuts délicats avec le club olympien.

Ave c 14 pions en 31 rencontres, l'ancien joueur d'Arsenal et du FC Barcelone n'a pas volé sa place aux côtés des Français du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, leur compatriote de Brest, Pierre Lees-Melou, ainsi que du Kosovar de Lille, Edon Zhegrova.

Libreville/Gabon