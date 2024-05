Taekwondo : Stéphane Moundounga en route pour la Corée du Sud

Dans la perspective des Jeux olympiques, qui auront lieu à Paris (France) du 26 juillet au 11 août 2024, la World Taekwondo (WT) a convié, du 12 au 14 mai 2024, à un camp d'entraînement, à Muju, en Corée du Sud, une centaine d'arbitres et sélectionneurs retenus pour officier lors des JO de Paris-2024.

Parmi lesquels, le sélectionneur national du Gabon Stéphane Moundounga Kombila. Ce dernier quitte Libreville ce soir à destination de Muju (Corée du Sud) via Istanbul (Turquie).

" À l'approche des JO, la World Taekwondo à l'habitude de convier pour un renforcement des capacités opérationnelles arbitres et coachs nationaux retenus pour les Jeux olympiques afin qu'ils s'imprègnent du règlement des JO. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et au terme de ce stage, ils seront officiellement coachs olympiques ", renseigne le Directeur technique national (DTN) Me Claude-Cardin Boulouchi Letola dit " Boulon".

Après Me Fulcran Menie Effa en 2008 en Chine, Me Stéphane Moundounga Kombila est le deuxième Gabonais à être coach lors des Jeux olympiques.

À noter que c'est la Fédération gabonaise de taekwondo (Fégatae) qui a entièrement pris en charge l'achat du titre de transport et perdiems de son coach.

Willy NDONG

Libreville/Gabon