Bouenguidi Sport : l’an II en gestation

Avec aux commandes techniques Brice Ondo, qui a succédé à Saturnin Ibela en qui l’état-major du club de Koula-Moutou n’avait visiblement plus confiance pour continuer de faire grandir l’équipe. Dans cette présaison, le technicien qui a porté l’AO CMS à un historique titre de champion du Gabon en 2019 peut notamment s'appuyer sur le vécu des éléments restés en place. Notamment les joueurs Jeff Batoubanene et Eddy Terence Wombo Biteghe qui seront les guides d’un effectif où demeure la révélation Floriss Ndjave, mais qui a été profondément renouvelé.

Avec pour renforts phares d'un recrutement globalement local, les gardiens de but Dalian Toung Allogho (transfuge de l'US Bitam) et Florent Ngouandzela (AO CMS), les défenseurs Vivien Inounou (CF Mounana), Calixte Assoumou Eyele (Akanda FC), Glenn Guibindi (AS Pélican) et Christ Obama (FC 105), les milieux de terrain Vianney N’Na Ango (AO CMS), les attaquants Junior Bayanho Aubyang (AS Pélican), Mallé Diallo (AO CMS) et Djoé Boussougou (Oyem AC). Alors que le rapatriement de l'attaquant Davy Mayoungou est quasiment acquis et les pourparlers avec le milieu offensif Alain Miyogho (Mangasport) et l'attaquant Cruz Ndong Biteghe (AS Pélican), toujours en cours.