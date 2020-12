National-Foot : de la nécessité de reprendre

À l'image de Floriss Djavé qui, l'heure de jeu à peine dépassée, a manqué de ressources pour aller faire pression sur un adversaire, lequel a eu le temps d'amorcer une offensive depuis le rond central. Une action heureusement enrayée par la défense. Et la baisse de régime compensée par le travail collectif du capitaine Jean-Luc Tchibinda et ses équipiers. Sans compétition dans les jambes, ils ont le mérite d'avoir éliminé un adversaire qui, pour sa part, a déjà disputé, cette saison, quatre journées du championnat zambien.

Toujours est-il que le 23 décembre 2020 à Sibang, il faudra être plus costaud devant la formation du Tout-Puissant Mazembe. Qui, à son niveau, totalise 11 journées de championnat et caracole en tête. Ainsi, le représentant gabonais, dans un premier temps, jouera deux matchs contre les Congolais. En cas de succès final, les Gabonais iront directement en phase de groupe. À cette étape, nos ambassadeurs joueront au moins six rencontres. Mais en cas d'élimination, Bouenguidi Sports jouera, face à un autre adversaire, deux rencontres de cadrage en aller et retour pour accéder en phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine de football. Tout un programme !