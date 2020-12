Caf : l'appel de la Fégafoot peut-il aboutir ?

C'est donc sur la base de cet article 44 que la Fédération gabonaise de football (Fégafoot), qui se sent lésée par la décision prise mardi 8 décembre 2020 par la Commission de discipline de la Caf, a interjeté appel. Désormais, la question qui se pose est de savoir si le recours introduit par la Fégafoot a des chances d'aboutir.

"La Fédération gabonaise de football est dans son bon droit d'interjeter appel. Et ce, conformément à l'article 44, alinéa 1, 2, 3 et 4. Pour que ce recours soit à nouveau examiné, il faut que les éléments arrivent au secrétariat général de la Caf dans les trois jours qui suivent la notification de la décision. S'agissant du Gabon, les documents y relatifs doivent parvenir au secrétariat général de la Caf vendredi 11 décembre. Mieux, le dossier doit comporter d'anciens élements, en plus, si possible, de nouveaux éléments pertinents qui n'ont pas été versés au dossier lors des auditions de dimanche dernier. À savoir, prouver que les incidents de l'aéroport sont à l'origine du mauvais résultat obtenu sur le terrain par le Gabon", nous a confié un membre de la Caf, qui a requis l'anonymat.