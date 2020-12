Judo : "En 2014, l'État a débloqué 100 millions pour l'évacuation de notre judoka en Afrique du Sud"

l'union : M. le président, la chaîne de télévision française TV5 a récemment diffusé un reportage sur la situation médicale du judoka gabonais André-Jocelyn Emane, grièvement blessé le 9 août 2014 à Abidjan, lors d'un tournoi. Que vous inspire ce reportage ?

Wilfried Nguema : Ce reportage me dit qu’il faut agir vite et trouver des solutions adéquates et pérennes pour faciliter le quotidien et la vie de ce judoka… Ceux qui ont fait ce reportage, pour compléter leur élément, auraient dû se rapprocher de la Fédération gabonaise de judo pour avoir plus d'explications sur les actions qui ont été menées pour aider notre judoka André-Jocelyn Ename. S'agissant de l'assurance, je vous informe que le tournoi international d'Abidjan était assuré. La preuve, une fois blessé, notre compatriote a immédiatement été pris en charge dans une clinique privée à Abidjan. De suite, il a été opéré durant six heures par le médecin personnel du président Ivoirien qui est neurochirurgien. Il est resté plus d'un mois à Abidjan à la charge des autorités ivoiriennes, hôte du tournoi.



Entretien réalisé par Willy NDONG



