Tourisme : Braddy Jordan, du Gabon en Chine grâce à Trip Gabon

Il y a ceux qui pensent que les réseaux sociaux, TikTok en l'occurrence, sont un espace toxique et addictif pour les enfants et les jeunes. Et pour cause : certains algorithmes surpuissants de la plateforme font remonter des contenus nocifs pour la santé mentale.

Il y a ceux, au contraire, qui y voient une opportunité pour créer un contenu viral qui peut améliorer la notoriété de la marque. Braddy Jordan Bidaye est de ceux qui y voient un outil de business.

Photographe, vidéaste et monteur, il s'est engagé dans la promotion de la destination Gabon à travers des contenus touristiques et culturels. Trip Gabon est ce moyen de promotion qu'il pilote sur ses canaux de communication.

Vous n'avez pas encore visité les sites touristiques du Gabon, vous rêvez de les découvrir et n'avez aucun repère ? Le jeune homme offre une excursion en image et en vidéo au cœur des sites les plus attractifs du pays.

De “la Mission de Ngomo” au célèbre "Canyon de Leconi” , en passant par “le golf au-dessus des plateaux Batéké” ou “Pongara Lodge”, sans oublier “les trois rivières”, “les parcs nationaux” et “le lac noir”.

Faites-y un tour et vous y découvrirez les merveilles du Gabon rêvé par nos ancêtres. Il totalise à ce jour, 14400 abonnés sur Instagram, 34400 sur TikTok qui parcourent le territoire national avec lui.

Un travail bien mené qui lui a valu une attention particulière de la part du ministère du Tourisme. Eh oui, le patron de Trip Gabon et bien d'autres créateurs de cette catégorie, à l'instar de Chesly exploratrice, sont comptés dans l'équipe de la caravane touristique 2024.

Actuellement il représente le Gabon aux côté de 29 créateurs de contenu de nationalités différentes en Chine. Un mois durant, notre ambassadeur vendra la destination Gabon et les merveilles qui s'y trouvent.

Le déclic de ce partenariat : une vidéo sur le pont Ozouri, fruit de la coopération sino-gabonaise. “Ils m'ont proposé de mettre en valeur leurs réalisations aussi bien au Gabon qu'en Chine à travers un partenariat. C'est de là qu'il s'est retrouvé au China in my camera blogger's experience camp”, explique-t-il.

Son ambition est noble : “donner à ces créateurs de contenus qui participent à ce camp l'envie de découvrir le Gabon”.

Rudy HOMBENET ANVINGUI

Libreville/Gabon