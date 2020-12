Prison centrale de Libreville : réception d'un bâtiment annexe de la détention

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, en charge des droits de l'Homme, Erlyne Antonella Ndembet Damas, a réceptionné hier le bâtiment annexe 3 de la détention à la prison centrale de Libreville, le plus grand pénitencier du pays.

Il s'agit d'un bâtiment flambant neuf devant accueillir les nouveaux détenus avant leur admission en milieu carcéral. Le geste symbolique de remise des clés a été effectué par le ministre de la Défense nationale, Michael Moussa-Adamo, en présence du ministre en charge de l'Agriculture, Biendi Maganga Moussavou, et de plusieurs officiers et sous-officiers des Forces de défense, de sécurité et ceux de la Sécurité pénitentiaire.

Dans son mot de circonstance, le garde des Sceaux, qui a également visité la salle multimédia pour la réinsertion des personnes incarcérée, a placé l'évènement dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'Homme célébrée ce même 10 décembre à travers la planète. "À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme (…), il est apparu opportun au gouvernement d'y associer la dédicace de cette nouvelle bâtisse en profitant des activités de commémoration de cette journée, ainsi que la mise à disposition aux personnes incarcérées, en vue de participer à leur réinsertion, d'une salle multimédia équipée par notre partenaire l'Unesco", a indiqué Erlyne Antonella Ndembet-Damas.

Les travaux de ce bâtiment, qui s'inscrivent dans le cadre de l'extension des structures d'accueil de la maison d'arrêt de Libreville, ont été réalisés par les services du Génie militaire. Ils ont consisté, au niveau de la zone d'accès, à préparer une plateforme, à mettre en œuvre du graveleux latéritique sur une épaisseur de 30 cm et celle du rouleau compactage du calcaire sur une épaisseur de 20 cm.



Charly NYAMANGOY BOTOUNOU



