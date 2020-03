Football : Retour sur terre pour l'AO CMS

Mais depuis cette consécration inattendue, vu la concurrence sur le papier (Mangasport, CF Mounana, US Bitam ou AS Pélican), le club de Libreville vit une digestion difficile du festin national.

Au terme des matchs aller de la phase de poule du Gabon Oil National-Foot 1 2019-2020, les Cémésiens affichent, en effet, un modeste bilan de 4 points, 4 matchs nuls, deux défaites, 4 buts inscrits et 6 concédés. Bien loin de Bouenguidi Sport (16) et du CF Mounana (13), qui occupent le haut du tableau dans la poule A.

Il faut dire que ce bilan résulte d'une intersaison durant laquelle le club du quartier Montagne-Sainte de Libreville a perdu plusieurs joueurs importants, et la plupart des artisans de son premier sacre national. Du portier Dalian Toung Allogo au buteur Yoann Nani Nono, en passant par les défenseurs Romuald Okili, Ben Soumahoro et Yannick Lariva Moussounda Ivounda, les milieux de terrain Grâce à Dieu Youmo Ngadi, Boniek Faah, Franck Houphouet Kouassi et Michel Stéphane Manime Youri ou encore les attaquants de couloir Grège Oyoubi Oty et Kevine Elo Aunouviet.