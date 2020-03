Akournam 2 : L'opération de salubrité se poursuit

Profitant de l'auréole suscitée par la mise en service du nouveau marché d'Akournam 2, les autorités municipales du 2e arrondissement d'Owendo, commune voisine de Libreville, s'emploient à élargir le spectre de l'hygiène et de la propreté, non seulement aux alentours immédiats de cet investissement, mais également à l'ensemble de la zone.

La première phase de cette opération qui intègre le programme d' "un 2e arrondissement plus propre" a déjà permis le dégagement de tous les échoppes, comptoirs et petits magasins qui longeaient la voie principale, jusqu'à l'entrée de l'école publique, et ce des deux côtés de la route principale, avec une emprise sur la voie qui mène à la mairie. Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques gravats à débarrasser, et l'endroit se présente sans encombre, offrant une vue de plus en plus dégagée.

Le maire du 2e arrondissement, Renaud Severin Ngoma-Ngoma, et ses adjoints Rock Thierry Mombo et Antoinette De London Atayi Mepas, poursuivent avec entrain cette œuvre de salubrité publique, pour conférer à leur circonscription un visage avenant. Récemment, ce qui restait sur le nouveau site de chargement, de bicoques et vestiges d'anciens bâtiments, a été littéralement soufflé. La mise à contribution d'un engin lourd, propriété de la municipalité, a été nécessaire pour réduire à néant les dernières poches de résistance.



