Football : Aubameyang si près du but !

La Premier League a donc rendu son verdict dimanche pour les 20 clubs anglais avec des scénarios différents. Si Arsenal peut se mordre les doigts de n'avoir pas arraché une place qualificative pour l'Europe (8e), l'attaquant gabonais est, quant à lui, le principal animateur de cette saison, certes moyenne, des Londoniens. En effet, Pierre-Emerick Aubameyang avait encore espoir de se battre pour le titre de meilleur buteur de la Premier League, mais pour cela le buteur gabonais devait inscrire un triplé pour essayer de rattraper Jamie Vardy.

Et dans cette course au Soulier d'or, l'attaquant des Gunners va bien commencer sa dernière journée de championnat en ouvrant le score dès la 5e minute sur penalty contre un Watford déjà relégué en Championship, avant d'inscrire le troisième but de son équipe après la demi-heure de jeu, d'un retourné acrobatique magnifique qui a trompé Ben Foster, le gardien des Hornets.