Éliminatoires Can féminine 2022 : dernière ligne droite des préparatifs

L’équipe nationale féminine du Gabon est entrée depuis une semaine au Centre technique de Bikelé dans la dernière ligne droite de sa préparation pour le deuxième tour des éliminatoires de la Can féminine "Maroc-2022". Après deux bonnes occasions de mise au vert ratées au Maroc et en Inde, le staff technique dirigé par le sélectionneur Tristan Mombo a la lourde tâche de mettre ses filles en jambes, afin d’aller affronter les Éperviers à domicile à Lomé en match aller (14 au 18 février) et en retour à Libreville (18 au 23 février).

Pour le moment, on signale encore quelques absences, très certainement les appelées de l’intérieur du pays et des probables expatriées, pour boucler la liste complète du sélectionneur national qui avait barré la route aux Diables Rouges du Congo au premier tour en match retour à Libreville (1-0), en dépit sa courte défaite à Brazzaville lors de la rencontre aller (2-1). Pour rappel, les Éperviers dames du Togo se sont qualifiés grâce à leur large succès à Sao Tomé (0-5) et suite au forfait des Santoméennes pour le match retour. À noter que la Can féminine, prévue du 2 au 23 juillet 2022 au Maroc, sera la première édition à douze équipes et que les demi-finalistes de cette compétition seront automatiquement qualifiées pour la Coupe du Monde dames 2 023 programmée en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Prosper Sax NZE BEKALE

Libreville/Gabon