Oyem  : le budget de la mairie à plus d’un milliard de francs CFA

Les 39 conseillers municipaux – dont 28 présents et 11 par procuration –, que compte le Conseil municipal d’Oyem, ont examiné et voté le 1er février écoulé par 30 voix pour, 3 contre et 6 abstentions, le budget 2 022 de leur collectivité locale, en recettes et en dépenses à 1 milliard 3 millions 871 mille 095 francs CFA. Un budget en hausse de 92 millions 424 mille 352 francs CFA. Soit 10 % de plus par rapport à celui de l’exercice précédent. Pour le président du bureau du Conseil municipal d’Oyem, Christian Abessolo Menguey, cette augmentation est le fruit du relèvement des ressources propres, qui passent de 540 millions 735 mille 795 francs CFA à 635 millions 567 mille 236 francs CFA. Soit une augmentation appréciable de 94 millions 831 mille 441 francs CFA, qui est également due à la subvention d’entretien et de ramassage des ordures ménagères, accordée par l’État, pour un montant de 233 millions 306 mille 857 francs CFA.

Pourtant, selon l'édile d'Oyem, s'il faut se satisfaire de cette légère hausse, il reste malheureusement que ce budget n’est pas toujours suffisant au regard des ambitions de développement qu'il caresse pour le chef-lieu du Septentrion. Vu ainsi, le bureau du Conseil municipal local qu’il dirige entend accroître son investissement dans les secteurs productifs et générateurs de revenus et d’emplois, tout en encourageant la mise en œuvre des infrastructures collectives. Pour le bien des populations locales.

E. EBANG MVE Oyem/Gabon