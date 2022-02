Avéa II : deux fillettes périssent dans un incendie

L'irresponsabilité et l'inconscience de la mère qui avait enfermé dans sa chambre les deux gamines Lakoko (4 ans) et Mercia (2ans) en s'absentant de la maison, sont pointées dans ce drame. Deux fillettes, Lakoko, 4 ans, et sa sœur cadette Mercia, 2 ans, ont péri dans un incendie qui s'est déclaré à leur domicile dans la nuit de vendredi à samedi dernier. La tragédie a eu lieu à Avéa, dans le 2e arrondissement de Libreville vers 22 heures. En l'absence de la mère qui avait enfermé les deux fillettes seules dans la chambre.

Selon les témoignages des riverains, ce sont les cris au feu et les pleurs des fillettes qui auraient alerté la voisine dont la chambre est contiguë à celle où étaient enfermées Lakoko et Mercia. Aussi, la dame sortira-t-elle pour savoir ce qui n'allait pas. Quelle n'a pas été sa surprise de constater que les deux enfants étaient déjà la proie des flammes. Dans un geste de désespoir, elles étaient accrochées à la porte en grille cadenassée, cherchant en vain à s'échapper du brasier. Les appels au secours et les efforts déployés par la dame pour sauver les enfants ont été vains. Personne n'ayant réussi à défoncer à temps la porte métallique, le sort des gamines était donc scellé.

Arrivée sur les lieux, quelques heures plus tard, la mère inconsciente et irresponsable n'a fait que constater l'ampleur du drame qui vient de la frapper. Dans le quartier, les spéculations fusent de toutes parts relativement à l'origine de l'incendie. "Il s'agit d'un court-circuit provenant du chauffage du ventilateur laissé en marche. Ainsi, en brûlant les fils de courant, le feu aurait aussi pris le matelas étalé à même le sol, pendant que les enfants dormaient. La chambre s'est embrasée et les flammes se sont propagées dans toute la maison", croit savoir une source. Certaines victimes collatérales ont également tout perdu dans l'incendie.

IMM

Libreville/Gabon