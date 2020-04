AS Dikaki : L'heure à la réorganisation

Surtout du côté du National-Foot 1 2019-2020, où d'aucuns y voient une occasion d'effectuer certains réglages, au cas où le championnat reprendrait. Cas de la lanterne rouge de la poule A, l'AS Dikaki, dont le directoire s'est récemment réuni en assemblée générale, pour essayer de mettre de l'ordre au sein de cette équipe, qui peine à décoller depuis le début du championnat.

De plus, le numéro un sortant a choisi de suivre la voie tracée lors d'une précédente rencontre avec la Ligue nationale de football (Linaf) et l'association des clubs, en réhabilitant le secrétaire général, Sosthène Koumba Pango, et l'entraîneur principal, Albert Didoungou.