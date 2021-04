Coupe Davis 2 021 : Quid des Panthères engagés ?

DEUX ans après une participation à l'édition précédente que Brazzaville (Congo) avait abritée, le Gabon sera de nouveau à l'épreuve des qualifications zonales de la Coupe Davis.

Si la rencontre à venir entre le président fédéral Samuel Minko et le ministre des Sports Franck Nguema devait lever le voile sur la situation, nul n'est besoin d'être devin (vu le peu de choix) pour voir les '' expatriés'' Hervé Antchandie, Lloyd Junior Obiang et René Antchandie faire partie de la liste. Probablement en compagnie de Willy Lebendjé et Igor Biyamba, les deux ''locaux'' qui se trouvent en stage à Dubaï (Émirats arabes unis) pour préparer, aux frais de l'État gabonais, le rendez-vous brazzavillois. C'est probablement avec ces cinq joueurs, en plus du capitaine (membre de la DTN) que le Gabon se présentera sur la rive droite du fleuve Congo.