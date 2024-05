Gabon-États-Unis : Libreville et Port-Gentil prochains théâtres de " L'Obangame Express"

Le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est entretenu, hier au palais de la présidence de la République, avec l'ambassadrice des États-Unis au Gabon, Vernelle Trim FitzPatrick.

Les deux personnalités ont exploré les voies et moyens de renforcer la coopération entre leurs deux pays, notamment dans les domaines militaire et sécuritaire.

Dans cette optique, la diplomate américaine a annoncé la tenue prochaine dans notre pays de la 3e édition de "l'Obangame Express".

Un exercice militaire devant se dérouler conjointement à Libreville et Port-Gentil auquel prendront part les contingents de dix-neuf (19) nations du Golfe de Guinée dans le but de renforcer leurs compétences opérationnelles, logistiques, tactiques et techniques en matière de sécurité maritime.

D'autant que selon de nombreux experts, cette zone stratégique est en proie depuis un certain temps à des crimes en tout genre et aux menaces croissantes.

Une situation de nature, selon eux, à perturber la fluidité du trafic maritime et à déstabiliser les États. En abritant cet exercice, le Gabon entend ainsi réaffirmer sa détermination à lutter sans merci contre ces fléaux.

Dans tous les cas, Vernelle Trim FitzPatrick a réitéré le soutien de son pays au processus en cours au Gabon en relevant la nécessité de financer les projets structurants et d'intensifier sa coopération en matière d'environnement.

J.KOMBILE MOUSSAVOU

Libreville/Gabon