Port-Gentil : il écope 15 ans pour viol sur mineure de 5 ans et vol aggravé

POURSUIVI pour viol sur un enfant de 5 ans, la petite C.D.M., doublé d'un vol aggravé, Junior Mombo, devant le refus de coopérer, a compliqué la tâche à la partie défenderesse. S’il a reconnu le crime de vol aggravé, l'accusé a toutefois tenté de brouiller les pistes relativement au viol. En vain ! Car, la Cour l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle.

Les faits remontent à 2018, dans le district de Ndougou, dans le département d’Etimboue. Un soir, Junior Mombo profite de l’absence de sieur Kossi, pour s'introduire frauduleusement dans la maison de ce dernier. Il dérobe trois téléphones portables, une boîte à musique, des clefs USB et des chargeurs. Comme si cela ne suffisait pas, le présumé voleur s’introduit dans une autre pièce de la maison, où il trouve la petite C.D.M., qu'il déshabille et viole. Les cris de l’enfant éveillent aussitôt la maisonnée. L’une des grandes sœurs de la victime sort de sa chambre et identifie parfaitement l'intrus, à savoir Junior Mombo, qui est reconnaissable par sa coupe de cheveux de type rasta et des boucles d’oreilles.